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Dünya

Soykırımcı bakandan işgal itirafı: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini ve saldırılarını sürdürmesine ilişkin bir kısıtlama olmadığını öne sürdü.

AA21 Haziran 2026 Pazar 14:34 - Güncelleme:
Soykırımcı bakandan işgal itirafı: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz
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Katz, İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırılarının sınırlandırıldığı haberlerinin aksine kısıtlama olmadığını savundu.

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırıları için bir kısıtlama olmadığını söyleyen Katz, Hizbullah'ın saldırılarına karşılık verdiklerini iddia etti.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği "Sarı Hat" bölgesinde kalmaya devam ettiğini ve buradan ülkenin içlerine doğru saldırılar düzenlediğini belirtti.

İlan edilen ateşkesin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediğini ileri süren Katz, şunları kaydetti:

"LÜBNAN'DAKİ GÜVENLİK BÖLGESİNDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

"Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim de açıkça belirttiğimiz gibi İsrail, Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyecektir."

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakatın, Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmasına karşın saldırılardevam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini iddia etmişti.

  • İsrail Savunma Bakanı
  • Lübnan Güneyi İşgali
  • Soykırım İsrail

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