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Dünya

Soykırımcı bakandan katliam tehdidi: Ayrım yapmayacağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin çökmesi durumunda ordunun Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını söyledi.

AA3 Aralık 2024 Salı 14:34 - Güncelleme:
Soykırımcı bakandan katliam tehdidi: Ayrım yapmayacağız
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Katz, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ateşkes anlaşmasını uygulamak için çalışacaklarını" savunan Katz, Lübnan'ın da ordusuna "Hizbullah'ı Litani nehrinin ötesinde tutması ve buralardaki altyapısını ortadan kaldırması için yetki vermesi gerektiğini" öne sürdü.

Katz, şimdiye kadar Lübnan devletini Hizbullah'tan ayırdıklarını iddia ederek, "Hizbullah ile ateşkesin çökmesi halinde, ordunun artık Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını" savundu.

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