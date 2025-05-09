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Dünya

Soykırımcı Bakan'dan Yemen'e şiddetli saldırı tehdidi

İran destekli Husiler ile soykırımcı İsrail arasında gerilim sürerken, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'den atılan füzenin ardından Husilere şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 20:22 - Güncelleme:
Soykırımcı Bakan'dan Yemen'e şiddetli saldırı tehdidi
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İsrail Savunma Bakanı Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların durmasına neden olan füze saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu.

Katz, "Husiler, İsrail'e İran füzeleri fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen'de ve gerekli olan her yerde güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz." açıklamasında bulundu.

İSRAİL ANA MUHALEFETİNDEN NETANYAHU'YA YEMEN'E SALDIRILARI ŞİDDETLENDİRMESİ ÇAĞRISI

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetinin Husiler karşı "korkaklığı ve oyalanmayı bırakması" gerektiğini belirtti.

Netanyahu'ya Yemen'e yönelik saldırıları genişletmesi çağrısında bulunan Lapid, "İsrail, Husi füzelerinin kitlesel bir insani felakete yol açmasını ya da ekonomiyi felç etmeye devam etmesini oturup bekleyemez." açıklamasında bulundu.

Lapid, askeri altyapı ve tesislerin yanı sıra Yemen kentlerinin elektrik hatlarının ve su kaynaklarının vurulması, hayati sistemlerine siber saldırılar düzenlenmesi ve hava ile deniz trafiğinin engellenmesi çağrısında bulundu.

HUSİLER 4 MAYIS'TA BEN GURİON HAVALİMANI'NI VURMUŞTU

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmiş, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

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