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Dünya

Soykırımcı bakanlar ''istenmeyen kişi'' ilan edildi: O ülkeye giremeyecekler

Hollanda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 16:03 - Güncelleme:
Soykırımcı bakanlar ''istenmeyen kişi'' ilan edildi: O ülkeye giremeyecekler
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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Ben-Gvir ve Smotrich'in defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını belirtti.

Veldkamp, bu nedenle aşırı sağcı iki bakan Ben-Gvir ve Smotrich'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladıklarını kaydetti.

Gazze'deki son durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade eden Veldkamp, İsrail'in Lahey Büyükelçisini de bakanlığa çağıracağını duyurdu.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, dün sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye insani yardıma engel olmaya devam etmesi halinde Avrupa Birliği (AB) Horizon programından çıkarılması ve ticaret alanı dahil AB düzeyinde bir dizi tedbiri destekleyeceğini paylaşmıştı.

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