Soykırımcı içerden çürüyor! Orduda intiharlar son 15 yılın zirvesinde

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in güneyinde görev yapan bir asker dün yaşamına son verdi. İsmi açıklanmayan askerin ölümüyle birlikte, 2025 yılı içinde kendi yaşamına son veren İsrail askeri sayısı 22'ye çıktı.

Haberde, 2025'teki intihar vakalarının son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı, bu alandaki en yüksek sayının ise 2010 yılında 28 askerle kayda geçtiği belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 2025'te intihar eden askerlerin 12'si zorunlu asker, 9'u yedek asker ve 1'i profesyonel asker olarak görev yapıyordu. İntihar vakalarının 14'ü askeri üs dışında, 8'i üs içinde meydana geldi.

Gazete, intihar eden askerlerden 5'inin psikolojik tedavi gördüğünü, bunlar arasında çatışmaların etkisini artık kaldıramadığını dile getiren üst düzey bir insansız hava aracı (İHA) operatörünün de bulunduğunu yazdı.

İsrail ordusu, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 2025'in başından bu yana 151 subay ve askerin öldüğünü, bunlardan 21'inin intihar sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 924 İsrail askeri öldü, 3 bin 879 asker de yaralandı.

İsrail ordusu, kamuoyunda moralleri yüksek tutmak ve propaganda amacıyla gerçek kayıp sayılarını gizlediği yönündeki iç suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'deki resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla soykırım yapan İsrail ordusu, 2 yılda 71'den binden fazla Filistinliyi öldürdü.

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı belirtiliyor.