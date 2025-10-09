İSTANBUL 17°C / 13°C
9 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

Soykırımcı İsrail 10 Filistinliyi daha şehit etti

Soykırımcı İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 67 bin 194'e yükseldi.

9 Ekim 2025 Perşembe 12:48
Soykırımcı İsrail 10 Filistinliyi daha şehit etti
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları kapsamında son 24 saatte hastanelere 11 ölü ve 49 yaralının ulaştığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Soykırımcı İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 615'e, yaralananların sayısının da 19 bin 177'ye çıktığı aktarıldı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 194'e, yaralı sayısı 169 bin 890'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

