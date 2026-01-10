İSTANBUL 15°C / 10°C
  Soykırımcı İsrail, 2 Filistinliyi daha katletti
Dünya

Soykırımcı İsrail, 2 Filistinliyi daha katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

10 Ocak 2026 Cumartesi 16:22
Soykırımcı İsrail, 2 Filistinliyi daha katletti
AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 38 yaşındaki Filistinli Muhammed Halid Muhammed el-Kahveci, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Beni Suheyla bölgesinde İsrail insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait İHA'nın Kahveci'nin bulunduğu bölgeye bomba attığını ve bunun sonucunda Kahveci'nin öldüğünü dile getirdi.

Filistinli Ala Mahmud el-Harrazin'in de (26) Gazze şehrinin doğusunda İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğusunda gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

