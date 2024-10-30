Soykırımcı İsrail 390 gündür saldırıyor! Gazze'de şehit sayısı 43 bin 163'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 390. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 163'E ÇIKTI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 102 artarak 43 bin 163'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 390 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 102 kişinin şehit olduğu, 287 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 43 bin 163'e, yaralı sayısının da 101 bin 510'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusuna ait bazı askeri mekanizmaları hedef aldıklarını duyurdu.

İşgal altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadia Malhis, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "çok vahşi, acımasız bir katliam" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun, Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylere yönelik saldırı tehdidinin ardından bölge halkı, kenti terk etmeye başladı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı iki alana düzenlediği saldırıda 13 Filistinli şehit oldu.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 102 Filistinli şehit oldu, 287 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisinin Ajansın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarılarını onaylamasına ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun belirleyici müdahalesi olmadan UNRWA'nın görevini yerine getirmesi imkansız hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

13:00 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlerin sığındığı bir binayı hedef aldığı ve 93 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, "işlenen savaş suçlarına ilişkin hesap verme sorumluluğu yokluğunda Filistinlilerin sistematik olarak hedef alınması" şeklinde değerlendirdi.

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu ortaya konuldu.

İşgal altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesinde görev yapan Dr. Fadia Malhis, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca başkentte düzenlenen İsrail'in Yalanları Platformu tanıtım programında, "Soykırıma uğradık. Hem açlık hem kıtlık hem hastalık içerisindeyiz. İlaç yok, su yok. Artık yalnız bırakıldık." dedi.

İsrail ordusunun 26 gündür sıkı kuşatma ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, dün 94 kişinin öldüğü Beyt Lahiya'daki saldırıda olduğu gibi, yaşadıkları yerleri terk etmemenin bedelini ödediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Siyonizm karşıtı Yahudi yazar ve nörobilim uzmanı Yoav Litvin, Gazze'nin ardından Lübnan'a yönelik yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in "soykırımla genişleme" politikasını, ABD ve diğer Batılı güçlerin desteğiyle sürdürdüğünü bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ettiklerini, Refah Sınır Kapısı'nın mayıstan bu yana kapalı olmasının kendilerini alternatif rota arayışına ittiğini söyledi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde iki hafta görev yapan Fransız hemşire İmane Maarifi, "Büyük İsrail" planının başarılı olmaması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin Filistin politikasına tepki göstererek istifa eden Hollanda Dışişleri Bakanlığında görevli diplomatlar, İsrail'e destek politikasının değişmemesini eleştirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin her geçen gün derinleştiği kenti "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulundu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız" dedi.

04:25 Washington'da düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ülkeyi ayrıştırdığını, kendisinin ise birleştirici olacağını savunan Demokrat Kamala Harris, yüzlerce kişi tarafından ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edildi.

03:30 İsrail ordu radyosu, "Kara Ekim" olarak nitelendirdiği bu ay 64'ü asker ve polis 80 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

03:22 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, bir grup temel ülkeyle birlikte İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen "Ortak Mektup" girişimini başlattıklarını duyurdu.

01:04 Filistin, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesine yönelik kararının ardından konuyla ilgili BM'de oturum düzenlenmesi için siyasi olarak harekete geçeceğini duyurdu.

00:29 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği son hava saldırısında "iki düzine çocuğu" öldürdüğünü bildirdi.

00:04 Suudi Arabistan, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı.

00:02 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü soykırım ve saldırıları, Ürdün'de protesto edildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.