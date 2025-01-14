Soykırımcı İsrail 466 gündür saldırıyor! Gazze'de şehit sayısı 46 bin 645 oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 466. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 46 BİN 645'E YÜKSELDİ

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 281 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 466 gündür devam eden saldırılarında ise toplam can kaybının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir basın mensubunun daha yaşamını yitirmesiyle, ölen gazetecilerin sayısı 204'e çıktı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi, İsrail'in 15 ayı aşkın süredir yürüttüğü soykırım nedeniyle yaşanan insani krizin gölgesinde yakıtın tükenmesi sonucu bölgede çevre ve sağlık felaketi yaşanabileceği konusunda uyardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 429 Filistinli hayatını kaybetti, 1429 kişi yaralandı

İsrailli 200 asker, Hamas ile esir takası anlaşması yapılmazsa, Gazze Şeridi'ndeki "askeri görevlerine devam etmeyeceklerini" açıkladı.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurdu.

ABD yönetiminin Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e sağladığı koşulsuz askeri desteğin izleri, Gazze'nin dört bir yanında görüntülendi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ülkenin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasına kadar esir takası anlaşmasının sağlanması için baskı yaptığı öne sürüldü

İsrail askerleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı

06:20 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde iki eve düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

05:05 Küba'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına "müdahil olma" talebinde bulunduğu bildirildi.

02:46 İngiliz polisi, 18 Ocak'ta yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını engellemek amacıyla yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini bildirdi.

02:30 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

02:15 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştığı bildirildi.

01:35 İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirildi.

01:22 İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:58 Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının "neredeyse hazır olduğunu ve 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce imzalanabileceğini" belirtti.

00:20 Filistin Yerel Yönetim Bakanı Sami Ahmed Arif Hicavi, Türkiye'nin desteğini övdü ve iki ülke arasındaki ortak çalışma alanlarının genişletilmesi çağrısında bulundu.

00:10 ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına kısa zamanda varılacağına inandığını vurgulayarak, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.