İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail 55 bin 297 Filistinliyi katletti
Dünya

Soykırımcı İsrail 55 bin 297 Filistinliyi katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 55 bin 297'ye yükseldi.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail 55 bin 297 Filistinliyi katletti
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 90 ölü ve 605 yaralının getirildiği kaydedildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 16 bin 385 kişinin yaralandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 297'ye, yaralıların sayısının da 128 bin 426'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 274'e yükseldiği, 2 bin 532 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.