13 Ekim 2025 Pazartesi
Dünya

Soykırımcı İsrail 67 bin 869 Filistinliyi katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun, ateşkes ilan edilinceye kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 67 bin 869'a yükseldiği bildirildi.

13 Ekim 2025 Pazartesi 13:51
Soykırımcı İsrail 67 bin 869 Filistinliyi katletti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 60'ı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 63 kişinin cenazesi ve 39 yaralının ulaştığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 869'a, yaralıların sayısının 170 bin 105'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

