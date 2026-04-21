Dünya

Soykırımcı İsrail, 7 Filistinliyi daha katletti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ablukasındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılar sonucunda 7 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IHA21 Nisan 2026 Salı 10:58
Soykırımcı İsrail, 7 Filistinliyi daha katletti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail askerlerinin son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 21 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 784'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 761'e, yaralı sayısının da 2 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının da 72 bin 560'a yükseldiği, toplam yaralı sayısının ise 172 bin 317'e ulaştığı aktarıldı.

