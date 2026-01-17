İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail 71 bin 548 Filistinliyi katletti
Dünya

Soykırımcı İsrail 71 bin 548 Filistinliyi katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e yükseldiği bildirildi.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail 71 bin 548 Filistinliyi katletti
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 464 kişinin öldüğü, 1275 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 92 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 353'e yükseldiği kaydedildi.

  • gazze
  • israil
  • soykırım
  • can kaybı

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.