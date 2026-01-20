İSTANBUL 7°C / 1°C
  Soykırımcı İsrail, 71 bin 551 Filistinliyi katletti
Dünya

Soykırımcı İsrail, 71 bin 551 Filistinliyi katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 551'e yükseldiği bildirildi.

AA20 Ocak 2026 Salı 15:32 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, 71 bin 551 Filistinliyi katletti
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 1 ölü ve 7 yaralının getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana soykırımcı İsrail'in saldırılarında 466 kişinin öldürüldüğü, 1294 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 551'e, yaralı sayısının 171 bin 372'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

