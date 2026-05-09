9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
  • Soykırımcı İsrail 72 bin 736 Filistinliyi şehit etti
Soykırımcı İsrail 72 bin 736 Filistinliyi şehit etti

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 736'ya ulaştı.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 11:36
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana soykırımcı İsrail'in saldırılarında 850 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 736'ya, yaralı sayısının da 172 bin 535'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

