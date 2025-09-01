Soykırımcı İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 14. kez vurdu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Aksa Şehitleri Hastanesi'ni çevreleyen duvarın içinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ve yakınındaki polikliniklere saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, daha önce 13 kez hedef alınan Aksa Şehitleri Hastanesinin İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 14. kez vurulduğu kaydedildi.

Bombardımanın yaşandığı bölgede yaralanmaların olduğu, maddi zararın meydana geldiği ve hastanede tedavi gören onlarca hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Medya Ofisi açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlarına çağrıda bulunularak, savaş suçu ve katliam boyutuna ulaşan saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmesi, kentteki hastaneler ile sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması talep edildi.

İSRAİL SABAH SAATLERİNDE GAZZE'YE SALDIRDI

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresinde yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri hamile bir kadın ve ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Şatii Mülteci Kampında ise zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir evin hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nafak caddesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evin hedef alındığı saldırıda ise 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca kentin orta kesiminde Sahabe Hastanesi çevresinde bir binayı havadan vurdu, bir karı-koca ve çocukları 3 kişi hayatını kaybetti. Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yer alan evin bombalandığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

- İSRAİL EVLERİ HAVAYA UÇURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde Filistinlilerin evlerini ve yapıları patlatmaya devam ediyor. Ayrıca kentin doğusundaki Şucaiyye mahallesi de İsrail uçakları tarafından şiddetli şekilde bombalanıyor.

- GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNE DE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampında bir evi hedef alan hava saldırısında bir karı-koca ve bir kız çocukları 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca hastane çevresindeki bir çadırın insansız hava aracıyla hedef alındığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 127'si çocuk, 348'e yükseldi

11:48 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerini taşıyan aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

11:42 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesini 7 Ekim 2023'ten bu yana 14. kez vurduğu bildirildi.

11:23 İsrailli esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatı uğruna Gazze Şeridi'ndeki esirleri feda ettiği yorumunda bulundu.

11:11 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin de olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi.

10:13 Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e ait bir petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

09:37 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasının "gündemlerinde olmadığını" söyleyerek dolaylı olarak kapıları kapattığı bildirildi.

01:36 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye kara saldırılarına başlamadan önce Hamas ile esir takası görüşmelerine dönmesi için yakın çevresi ve üst düzey İsrailli yetkililer tarafından büyük baskı gördüğünü yazdı.

00:18 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentine hava saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini ileri sürmelerinin ardından Hamas'ın yurt dışındaki liderlerini hedef alma tehdidinde bulundu.