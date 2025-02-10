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Dünya

Soykırımcı İsrail alarma geçti! Gazze'de yeni işgal sinyalleri

İşgalci Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmelerinin ardından Gazze'ye ilişkin yeni işgal sinyalleri peş peşe verildi. Trump'ın 'Gazze planı'na karşılık olarak Hamas'ın anlaşmayı erteleme açıklamasıyla soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail alarma geçti! Gazze'de yeni işgal sinyalleri
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İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

İSRAİL'DEN GAZZE'DE YENİ İŞGAL SİNYALLERİ

Katz, "Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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