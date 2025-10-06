Soykırımcı İsrail ateşkes çağrılarını hiçe sayıyor! 2 günde 94 Filistinli şehit edildi

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ABD Başkanı'nın duyurduğu ateşkes çağrısına ve Hamas'ın olumlu tepkisine aldırış etmeden saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61'inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail'in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze'yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü" kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:46 Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır'a ulaştığını duyurdu.

05:39 Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes çağrısını ve Hamas'ın olumlu yanıtını dikkate almayarak saldırılarını sürdürdüğünü, son 2 günde 94 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

02:51 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürecinde, Müslüman, Arap ve diğer ülkelerin "işe yaradığını" belirtti.

02:39 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için hafta sonu yapılan görüşmelerin hızla ilerlediğini, "çok olumlu" görüşmeler yapıldığını bildirdi.

01:22 İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun İspanyol üyeleri, İsrail'i tüm yasaları çiğnemekle suçladı.

00:02 İsrailli hak örgütü Adalah, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.