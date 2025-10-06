Soykırımcı İsrail ateşkes çağrılarını hiçe sayıyor! Gazze'de şehit sayısı 67 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 21 ölü ve 96 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 568 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 57 bin 638 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 610'a, yaralananların sayısının da 19 bin 143'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 67 bin 160'a, yaralıların sayısının 169 bin 679'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırımda, sadece saldırılar değil özellikle çocukları hedef alan "sistematik açlık" da Filistinlilerin can kayıplarını artırıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda altyapı ve evlerin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan din adamları ile ibadethaneler de defalarca hedef alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 67 bin 160'a yükseldi.

İsrail'in, Gazze'ye doğru yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak alıkoyduğu aktivistlerden uzman doktor Abdülaziz Yalçın, memleketi Batman'a geldi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu gönüllülerinin, İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlattığı bildirildi.

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Sözcüsü Huwaida Arraf, 10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyesi Ürdünlü doktor Marwan Obeid, "kuşatmayı kırmayı ve soykırımı durdurmayı" amaçladıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Küresel Sumud Filosu'na katılanlara yönelik, İsrail'de tutuldukları sırada kötü muamele ve usule uygun yargılama haklarının ihlal edilmesine dair endişe verici bilgiler aldıklarını bildirdi.

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (FFC) Kanadalı üyesi aktivist Devoney Ellis, Ottawa hükümetinin, Kanada halkının çağrılarına rağmen İsrail soykırımını önlemek için sorumluluk almadığını belirterek, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.

İsrail yönetimi, başta Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalar olmak üzere 7 Ekim 2023'ten beri 1152 güvenlik görevlisinin öldüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü hava bombardımanında, en az 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki, 'Barış Planı' gerekçesiyle harekete geçmeyen UEFA'nın zaman kaybetmeden İsrail'e karşı tedbir alması gerektiğini söyledi.

ABD'li gazeteci ve "The Empire Files" programının sunucusu Abby Martin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin cezasızlığının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ünlü isimlere aşağılayıcı muameleleri, onlarla alay ederek terörist diye nitelendirmeleri ve temel insan haklarını inkar etmeleri, güç ve soykırım sarhoşluğu yaşayan bir toplumun hasta ve sadist doğasını gösteriyor." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlileri ve aktivistleri darbettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir tutuklunun evini havaya uçurdu.

İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'nun Şanlıurfalı katılımcı aktivistleri Müslüm Ziyalı, Mehmet Ali Parlak ve Cumali Kaya, filonun hedefine ulaştığını belirtti.

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, hükümetine, İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyulan ABD vatandaşı aktivistlerin ülkeye güvenli ve derhal dönüşünü sağlamak için harekete geçme çağrısı yaptı.

05:46 Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır'a ulaştığını duyurdu.

05:39 Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes çağrısını ve Hamas'ın olumlu yanıtını dikkate almayarak saldırılarını sürdürdüğünü, son 2 günde 94 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

02:51 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürecinde, Müslüman, Arap ve diğer ülkelerin "işe yaradığını" belirtti.

02:39 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için hafta sonu yapılan görüşmelerin hızla ilerlediğini, "çok olumlu" görüşmeler yapıldığını bildirdi.

01:22 İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun İspanyol üyeleri, İsrail'i tüm yasaları çiğnemekle suçladı.

00:02 İsrailli hak örgütü Adalah, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.