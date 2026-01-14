İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1843
  • EURO
    50,3483
  • ALTIN
    6427.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit kaybı 70 bini aştı
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit kaybı 70 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 15 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 71 bin 439'a yükseldiğini açıkladı.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit kaybı 70 bini aştı
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda şehit sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 15 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 13'ünün daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı, 2'sinin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana şehit olanların sayısının 449'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 710'a, yaralı sayısının da bin 246'ya ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit olanların sayısında sivillerin sayısının 71 bin 439'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 324'e ulaştığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca bölgede bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğü ve 1 Filistinlinin şehit olduğunu bildirildi. Fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 25'e yükseldiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.