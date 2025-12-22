İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8134
  • EURO
    50,262
  • ALTIN
    6073.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 70 bini aştı
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 70 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 12 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 70 bin 937'ye yükseldiğini açıkladı.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Gazze'de şehit sayısı 70 bini aştı
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda şehit sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 12 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının getirildiği, cenazelerden 8'inin daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı, 4'ünün ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 405, enkaz altından çıkarılanların sayısının 649, yaralı sayısının da bin 115 olduğu bildirildi.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 70 BİN 937'YE YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 70 bin 937'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 192'ye ulaştığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca bölgede bir binanın şiddeti fırtına nedeniyle çöktüğünü ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı. Fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.