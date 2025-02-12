Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye İHA ile saldırdı

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin doğusunda Filistinlilerin toplandığı alanı İHA ile hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar Han Yunus kentinin doğusundaki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları ise Refah'ın doğusundaki Ebu Halave bölgesinde evlerinin durumunu görmeye gelen bir grup Filistinliye İsrail İHA'sı tarafından füze atıldığını aktardı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, orduya ait bir uçağın, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde bir dron ile iki şüpheliye saldırı düzenlediğini ifade etti.

Adraee, saldırının, söz konusu dronun İsrail'in içinden Gazze Şeridi'nin güneyine geçerken tespit edilmesinin ardından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hali kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdüğü Tulkerim kentinin Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerden kampı boşaltmalarını istedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planının uluslararası bir krize sebep olacağı uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 2 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla şehit sayısı 48 bin 222'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki binaları patlayıcılarla havaya uçurdu. Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde, Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'na oldukça yakın noktadaki Sakka Caddesi'nin girişindeki bölgede yer alan konutları patlayıcılarla yıktı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Fuhhari beldesinin doğusundan çekildiğini aktaran tanıklar, askerlerin burada da çekilmeden önce bölgedeki Filistinlilere ait evleri ve arazileri buldozerlerle yıktığını aktardı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İİHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı çıkarak, "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 15 ay süren saldırıları nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde bu yılın başından beri 2 bin 369 bebek ve çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle tedavi gördüğünü belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı: Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız.

Lübnan'ın yeni Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni "devralma" planına karşı "Arap dayanışması" önerdi.

Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriyi reddettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail güçlerinin son haftalarda Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığını, Gazze'de önlenemeyen soykırımın şimdi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanma riski bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı'ndan 11 gün sonra çekildi.

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterilerek, "ABD modası geçmiş hayallerden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onurunu ve egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir" denildi.

Mısır, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin Filistin halkının kendi toprağında kalmasını garanti altına alacak bir vizyon sunmayı planladığını duyurdu.

07.14 Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi, 14 Şubat Cuma gününün Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmeyi amaçlayan "Amerikan-Siyonist planına karşı küresel öfke günü" olması çağrısında bulundu.

06.16 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu söyledi.

04.58 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin'de barış çağrısında bulunarak saldırıların son bulmasını istedi.

04.49 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD olarak "Hamas'ın bir daha Gazze'yi asla yönetmemesi gerektiğini" düşündüklerini belirtti.

04.19 Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yardım etme ve Filistin davasına destek olma konusunda oynadığı önemli rolden övgüyle söz etti.

03.21 İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

02.33 Gazze Şeridi'nde esir tutulan bir İsraillinin kardeşi olan Dany Elgart, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ı değil, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ihlal eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kıyametle" tehdit etmesi gerektiğini belirtti.

01.38 Hamas, İsrail ile yapılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduklarını ancak Tel Aviv yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve her türlü gecikmeden İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu.

00.53 Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde barınaklar kurmaya, bölgeye ilaç göndermeye ve İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırılarının yol açtığı zararı değerlendirmek üzere yüzlerce mühendis görevlendirmeye başladığını duyurdu.

00.30 Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni "devralma" planını kınayarak, bu önerinin uluslararası düzenin temel kurallarını yıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

00.04 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal ederek güneydeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait bazı evlere ve arazilere doğru ateş açtı.

00.00 Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadesini kullandı.