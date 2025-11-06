İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1196
  • EURO
    48,6869
  • ALTIN
    5393.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail ateşkesi deldi... Lübnan'ın güneyinde dumanlar yükseldi
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi deldi... Lübnan'ın güneyinde dumanlar yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusu, 3 ayrı beldeye yönelik tehdidin ardından Lübnan'ın güneyinde 'Hizbullah'a ait hedeflere' hava saldırısı başlattığını bildirdi. Saldırının ardından yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkesi deldi... Lübnan'ın güneyinde dumanlar yükseldi
ABONE OL

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Aita Cebel beldelerindeki "Hizbullah'a ait noktalara" hava saldırısı tehdidinde bulunarak buralara yakın yerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerde yaşayan Lübnanlı aileler evlerini apar topar terk etmek zorunda kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.