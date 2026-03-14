Soykırımcı İsrail ateşkesi deliyor: Gazze'de can kaybı 72 bin 234'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ateşkes sürecine rağmen ağır bir insani bedel ödenmesine yol açıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel veriler, bölgedeki yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Enkaz altından her gün yeni cansız bedenlerin çıkarılması, felaketin gerçek ölçeğinin henüz tam olarak ortaya konmadığını gösteriyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 7 artarak 72 bin 234'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

ATEŞKES SONRASI 658 KİŞİ KATLEDİLDİ, ENKAZ ALTINDAN 756 CESET ÇIKARILDI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 658 kişinin öldüğü, 1754 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 1 Mart'tan bu yana tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 91 kişinin daha eklendiği aktarıldı.