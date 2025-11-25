Soykırımcı İsrail ateşkesi deliyor: Lübnan'da sivil can kaybı arttı

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Thameen El-Kheetan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sözcü El-Kheetan, "Lübnan ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti.

Ancak İsrail ordusunun Lübnan'da sivilleri öldüren ve sivillere ait yapılarda hasara yol açan saldırılarını artırarak sürdürdüğünü görüyoruz. Buna ek olarak daha geniş kapsamlı ve yoğun bir saldırı tehdidi de var" ifadelerini kullandı. Sözcü El-Kheetan, İsrail'in ateşkesten bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda en az 127 sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALİ

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor.