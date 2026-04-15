Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: 28 Şubat'tan bu yana 241 can kaybı

Tel Aviv yönetimi, 2006 yılı itibarıyla ablukaya aldığı 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl yoğun şekilde devam ettirdiği soykırımı ateşkese rağmen sürdürüyor.

Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellemeye devam eden soykırımcı İsrail, bu süreçte çeşitli bahanelerle Filistinli sivilleri hedef almaktan da çekinmedi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan itibaren, dünyanın odağının İran'a kaymasıyla Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırıların dozunu da artırdı.

Bölgedeki hastane kaynakları, soykırımcı İsrail'in son 2 günde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 16 sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin basınının bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk günlerde Gazze Şeridi'nde süren soykırımcı İsrail saldırıları bir süre azalsa da son günlerde yeniden yoğunlaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkese rağmen Filistinli sivilleri hedef almaya devam eden soykırımcı İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 241 sivili öldürdü, 422 kişiyi yaraladı.



İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan ABD-İran arasında sağlanan ve soykırımcı İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese varılan 8 Nisan'a kadar 220, 8 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar ise 21 Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri ise soykırımcı İsrail saldırılarında yaklaşık 757 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 bin 111 kişi yaralandı.