İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,641
  • EURO
    51,9894
  • ALTIN
    7083.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de 4 şehit
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de 4 şehit

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir kadının da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA10 Şubat 2026 Salı 16:35 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de 4 şehit
ABONE OL

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

AA muhabirine bilgi veren sağlık kaynakları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Masdar köyü yakınlarında bir elektrikli bisikleti hedef aldığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesinin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

Söz konusu köyün yakınında İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi İHA ile düzenlenen başka bir saldırıda ise 1 kadın yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Satr el-Garbi bölgesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu ise son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Hamas unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etti.

Hamas'tan ise İsrail ordusunun iddiasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

  • israil
  • gazze
  • ateşkes
  • saldırı
  • can kaybı

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.