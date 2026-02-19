İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de can kaybı 72 bin 69'a çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak, 72 bin 69'a çıktı.

19 Şubat 2026 Perşembe 14:47
Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de can kaybı 72 bin 69'a çıktı
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 4 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişinin öldürüldüğü, 1630 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 726 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 69'a, yaralı sayısının da 171 bin 728'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

