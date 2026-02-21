İSTANBUL 16°C / 6°C
21 Şubat 2026 Cumartesi
  Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de can kaybı 72 bin 70'e çıktı
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de can kaybı 72 bin 70'e çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 70'e ulaştı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 13:08
Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze'de can kaybı 72 bin 70'e çıktı
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere bir ölü ve 10 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 612 kişinin öldürüldüğü, 1640 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 726 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 70'e, yaralı sayısının 171 bin 738'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

