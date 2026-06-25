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Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı! Gazze'de can kaybı 73 bin 43'e çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 43'e yükseldi.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı! Gazze'de can kaybı 73 bin 43'e çıktı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 15 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1031 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 309 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 785 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 43'e, yaralı sayısının 173 bin 417'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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