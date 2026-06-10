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Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı! Gazze'de can kaybı artıyor

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana geçen 8 ayda, İsrail saldırılarında 981 kişi öldürüldü, 3 bin 104 kişi yaralandı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 14:02 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı! Gazze'de can kaybı artıyor
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 981 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 104 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 991'e, yaralı sayısının da 173 bin 212'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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