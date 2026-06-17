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Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı! Gazze'de şehit sayısı yükseldi

Soykırımcı İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı bini geçti.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı! Gazze'de şehit sayısı yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi.

Ayrıca önceki saldırılar sırasında yaralanan 6 kişi de hayatını kaybetti.

Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3 bin 157 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 16'ya, yaralı sayısının da 173 bin 265'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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