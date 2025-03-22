Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor! Gazze'de şehit sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 128'i İsrail'in yeni saldırılarında ölen, 2'si enkaz altından çıkarılan 130 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olan ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 130 kişinin cansız bedeni ile 263 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 128 kişinin şehit olduğu, 2 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tayland, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını "endişe ve hayal kırıklığıyla" karşıladığını belirterek, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

Sevgi ve fedakârlığın kutlandığı bir gün olması gereken Anneler Günü, Gazze'de savaşın gölgesinde acılarla dolu bir gün halini aldı.

E3 olarak adlandırılan İngiltere, Almanya ve Fransa, Gazze'de derhal ateşkese geri dönülmesi, İsrail'in uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermesi ve yardım akışına derhal izin vermesi çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 128'i İsrail'in yeni saldırılarında ölen, 2'si enkaz altından çıkarılan 130 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yürüyüş gerçekleştiren onlarca kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

06.10 İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03.37 Hamas, İsrail ve yöneticilerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlayıcılarla havaya uçurması nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istedi.

03.25 Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve serbest bırakılan İsrailli esirler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırıların durdurulması ve ateşkes için müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi.

00.51 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planını uygulamaya giriş olduğunu belirtti.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.