Soykırımcı İsrail ateşkesi reddetti... AB ve 25 ülkeden ortak Gazze çağrısı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve açlığı kullanarak masum sivilleri sistematik şekilde ölüme sürüklemeye devam ediyor. Batılı ülkeler, durumu eleştiren ortak bir bildiri yayımladı. AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ve 25 ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan bildiride, "Sade ama acil bir mesajla bir araya geldik; Gazze'deki savaş derhal sona ermeli. Gazze'de sivillerin çektiği acı, benzeri görülmemiş bir derinliğe ulaşmıştır" denildi.

İsrail hükümetinin yardım dağıtımı modelinin tehlikeli olduğu, istikrarsızlığı beslediği ve Gazzelilerin insanlık onurunu çiğnediği ifade edilen bildiride, "Yardımın damla damla verilmesi ve aralarında çocukların da bulunduğu gıda ile su gibi en temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışan sivillerin insanlık dışı bir şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım almaya çalışırken öldürülmüş olması dehşet vericidir. İsrail hükümetinin sivil halkı temel insani yardımdan mahrum bırakması kabul edilemez. İsrail, uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uymalıdır" denildi.

"İSRAİL HÜKÜMETİNE KISITLAMALARI DERHAL KALDIRMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

"İsrail hükümetine yardım akışına yönelik kısıtlamaları derhal kaldırma ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardım kuruluşlarına hayat kurtarma faaliyetlerini güvenli ve etkili bir şekilde yapma imkanı verme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerinin kullanıldığı bildiride, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin de güvenliğine de değinilerek, esirlerin derhal ve koşulsuz olarak özgürlüklerine kavuşturulması çağrısı yapıldı. Esirlerin salıverilmesi ve ailelerin çektikleri acının sonra ermesi için en büyük umudun müzakerelerle ulaşılacak bir ateşkes olduğu vurgulandı.

"KALICI ŞEKİLDE ZORLA YERİNDEN ETME, ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

Bildiride ayrıca her iki tarafa da sivilleri koruma ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine saygı gösterme çağrısında bulunuldu. İsrail'in Gazze'nin güneyinde yüz binlerce Filistinliyi barındıracak bir "insani yardım şehri" kurma fikrinin de reddedildiği bildiride, "Bunlar kabul edilemez. Kalıcı şekilde zorla yerinden etme, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında demografik ya da coğrafi değişime yönelik her türlü adımı kesin surette reddediyoruz" denildi.

İsrail'in uluslararası baskılar nedeniyle ertelediği fakat tekrar gündeme taşınan "E1" yerleşim planına da değinilen açıklamada, "İsrail'in sivil idaresi tarafından açıklanan E1 yerleşim planı, uygulanması halinde Filistin devletini ikiye bölecek ve bu durum uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına gelecektir. Bu, aynı zamanda iki devletli çözümün temellerini de ciddi bir şekilde zayıflatacaktır. Diğer yandan Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'daki yerleşim inşaatları hız kazanmış, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti artmıştır. Bu sona ermelidir" denildi.

Bildiride, "Daha fazla kan dökülmesi, hiçbir amaca hizmet etmez. ABD, Katar ve Mısır'ın çabalarını tam olarak destekliyoruz. Acil bir ateşkes ile İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa giden siyasi yolu desteklemek için yeni adımlar atmaya hazırız" denildi.

Ortak bildiriyi imzalayan isimler arasında AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları yer aldı.

Soykırımcı İsrail, aralarında İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülkenin Gazze Şeridi'nde "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" için yaptığı ortak çağrıyı reddettiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun "Gazze'de sivilleri insanlık dışı şekilde öldürmesini kınayan" ortak bildirinin "gerçeklerden kopuk olduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, insani yardım bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesini kınayan ve Tel Aviv yönetiminin yardım akışı üzerindeki ambargosunu kaldırmaya çağıran bildirinin "Hamas'a yanlış mesaj verdiği" iddia edildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de işgalini sürdürme ısrarı nedeniyle ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesine karşın açıklamada, Doha'da müzakere edilen anlaşma taslağına Tel Aviv yönetiminin "evet" dediği ancak Hamas'ın "inatla reddettiği iddiasına" da yer verildi.

Açıklamada ayrıca Doha'da devam eden müzakerelerin hassas döneminde bu tür açıklamalardan kaçınmanın daha doğru olacağı savunuldu.