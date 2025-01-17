İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 469. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL KANA DOYMUYOR

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 27'si çocuk, 31'i kadın, 101 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 27'si çocuk ve 31'i kadın, 101 Filistinlinin öldürüldüğünü bildiren Basal, hayatını kaybedenlerin 82'sinin Gazze kentinden olduğu bilgisini paylaştı.

Basal, saldırılar sonucu yaralananların sayısının da 264 olduğunu aktardı.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrailli yetkili: İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını oylamak üzere toplandı.

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 27'si çocuk, 31'i kadın, 101 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.

İsrail müzakere heyetinin Netanyahu'yu Hamas ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasına aracılık ettiği için Mısır'a teşekkür etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıkladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının duyurulduğu 15 Ocak'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 99 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in, Filistin meselesini ve Filistinlilerin güvenliğini dikkate almadan uzun vadede varlığını sürdürebileceği fikrini gerçekçi bulmadığını söyledi.

06:59 ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda Filistine destek gösterisi düzenlendi. Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek için bir araya gelen göstericiler, ateşkesin ilanının ardından İsrail'in Filistin işgaline son vermesini talep etti.

05:12 Bolivya, Honduras, Meksika ve Şili, Gazze'de ateşkese varılmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

05:02 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, 15 Ocak'ta duyurulan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylaması yönünde giderek artan uluslararası baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

03:56 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin'de barışın önünü açabileceğini söyledi.

03:41 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıklayan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e "sağ hükümeti devirenin tarihe hain olarak geçeceğini" belirtti.

03:34 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

03:21 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görevdeki son basın toplantısına, gazetecilerin Gazze protestosu damga vurdu. Blinken'i İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek vermekle eleştiren 2 gazetecinin salondan zorla çıkarıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

03:14 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı.

00:37 İsrail'de aşırı sağcı gruplar, hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için Hamas ile uzlaşıya varmasını protesto etti.

00:04 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail kabinesine, Hamas ile varılan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin anlaşmayı onaylamaları çağrısı yaptı.

00:03 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, pazar günü ateşkesin uygulanmasıyla birlikte, yerinden edilerek Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyine gelen kişilerin Gazze kent merkezi ve kuzeydeki evlerine dönüşünü kolaylaştıracak bir "planı" yayınlama sürecinde olduğunu duyurdu.

00:00 İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmesi halinde hükümetten çekileceğini duyurması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine siyasi destek vaat etti.