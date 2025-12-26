Soykırımcı İsrail, ateşkesten bu yana 405 Filistinliyi daha katletti

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, ateşkese varılmasından bu yana Gazze'deki duruma dair raporunu paylaştı.

Raporda, Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusunun "sarı hat" olarak isimlendirilen ancak net olarak işaretlenmemiş bölgede Filistinlilere ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Ekim 2023'ten önce sarı hattın doğusunda ikamet eden yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşanmaz koşullarda Gazze'nin batısına sıkıştırıldığına işaret edildi.

İsrail'in sarı hattın doğusundaki binaları ve yapıları sistematik olarak yıkmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Uydu görüntülerinin ateşten bu yana İsrail ordusunun sarı hattın doğusunda yüzlerce yapıyı yıktığını ortaya koyduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ettiği, bu saldırılarda 10 Ekim - 22 Aralık tarihleri arasında 405 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1114 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdüğüne işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:



"Sözde ateşkes 75 gündür yürürlükte. Uygulamada ise İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarını tamamen kontrol altına alma, öldürme, yıkım ve yerinden etme kampanyasına devam ediyor. Uluslararası toplum bu sahte durumu desteklemeyi bırakmalı ve Gazze halkına yardım etmek için harekete geçmelidir."

İSRAİL YARDIM GİRİŞLERİNİ DE KISITLIYOR

Raporda, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlamaya devam ettiği belirtildi.

Gazze'ye giren tır sayısında ateşkes öncesine oranla artış olduğu ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarının bölgedeki operasyonlarının İsrail tarafından büyük ölçüde engellendiği ifade edildi.

Ateşkesin başladığı 10 Ekim-16 Aralık tarihleri arasında temel malzeme teslimatı, tıbbi tahliyeler ve altyapının onarımları da dahil olmak üzere planlanan 556 yardım misyonunun yalnızca yüzde 57'sinin tamamlandığına dikkati çekildi.

Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına rağmen halen kapalı olduğuna işaret edilen raporda, BM'nin Gazze'deki 1,6 milyon kişinin 2026'da "aşırı düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağını" tahmin ettiğine yer verildi.

İSRAİL, YALNIZCA 260 KİŞİNİN TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA ÇIKIŞINA İZİN VERDİ

Raporda ayrıca, İsrail'in tıbbi ekiplerin ve gazetecilerin Gazze'ye girişini engellemeye devam ederek, hayat kurtarıcı tedavileri önlediği ve bölgeden gelen belge ve raporlara yönelik medya ambargosunu sürdürdüğü belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Gazze'de en az 4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500 hasta ve yaralının tedavi için yurtdışına çıkmak için beklediği ancak İsrail'in bunlardan yalnızca 260'nın tedavi için yurtdışına çıkışına izin verdiğine dikkati çekildi.