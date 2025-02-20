Soykırımcı İsrail aylarca gizlediği yerleri açıkladı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, aylarca süren gizliliğin ardından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 64 Filistinlinin gözaltı yerlerini açıkladığı belirtildi.



Açıklamada, İsrail cezaevi makamları tarafından "tutuklanma yerlerine yanıt verilen Gazzeli 64 esirin" isimlerine yer verilirken, İsrail makamlarından verilen yanıtlarda esirlerin tutuldukları hapishane ve kamp yerlerinin aktarıldığı, ancak diğer bazı kişilerle ilgili henüz yanıt veya bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi.



Tutuldukları yerleri açıklanan esirlerin, Negev ve Nafha hapishaneleri, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman ve Saharonim kampları, Batı Şeria'nın merkezindeki Ofer hapishanesi, İsrail'in merkezindeki Nitzan hapishanesi ve İsrail'in kuzeyindeki Naftali ve Megiddo hapishaneleri arasında dağıtıldığı belirtildi.



Açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinli sayısına ilişkin mevcut tek verinin İsrail cezaevleri yönetiminin bu ayın başında kabul ettiği 1802 kişi olduğu bildirildi. Bu belirtilen sayıda kadınlar ve çocukların olduğuna dikkati çekilirken, yüzlerce esirin hala zorla kaybetme suçuna maruz kaldığı vurgulandı.



Gazze'den alıkonulanların sayısının binlerle ifade edilebileceğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) Gazzeli esirlere karşı daha önce görülmemiş düzeyde sistematik işkence suçları işlemeye devam ediyor. Bu durum onlarca kişinin şehit olmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.27 Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan İsrailli esir Agam Berger, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, kendisine ve arkadaşlarına dini ritüelleri yerine getirmeleri ve Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı kutlamaları için "dua kitabı" verdiğini açıkladı.

04.49 İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusunda düzenlediği hava saldırısı ile işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

04.41 İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesinin müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin ailesi, Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

04.11 Galler'in başkenti Cardiff'te bir kişi, kullandığı minibüsü Filistin'le dayanışma eylemi yapan protestocuların üzerine sürdü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

03.35 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesinin müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde ilk kez görüntülendi.

02.25 İsrail'in, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve aylarca yerlerini gizlediği 64 Filistinli esirin yerini açıkladığı bildirildi.

00.16 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

00.05 İsrail'de 170 bin askerin psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığının açtığı programa kayıt yaptırdığı bildirildi.