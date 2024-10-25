İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.

Sözcü, bu saldırılardan sonra Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni bir tahliye uyarısı yayımladı.

Bu tahliye uyarısının ardından ise İsrail, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine 3 hava saldırısı daha düzenledi.

Yerel basın, Hureyk, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine arka arkaya yapılan saldırıların yanı sıra İsrail'in bazı bölgeleri de uyarı yapmadan hedef aldığını ve başkente toplam 12 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEYİNDE GAZETECİLERİN KALDIĞI OTELİ VURDU: 3 GAZETECİ ÖLDÜ

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

- ⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 593 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi öldü, 12 bin 119 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.