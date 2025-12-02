İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4507
  • EURO
    49,2913
  • ALTIN
    5735.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail bir gazeteciyi daha katletti
Dünya

Soykırımcı İsrail bir gazeteciyi daha katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırısında Filistinli gazeteci Mahmud Vadi hayatını kaybetti.

AA2 Aralık 2025 Salı 17:33 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail bir gazeteciyi daha katletti
ABONE OL

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, "Sarı Hat"tın dışında kalan ve İsrail'in kontrolünde olmayan bölgeye saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli foto muhabiri Mahmud Vadi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısı 257'ye yükseldi.

"GAZETECİLERİN KORUNMASI LAZIM"

Hayatını kaybeden gazeteci Vadi'nin arkadaşı Alem gazetesi muhabiri Muhammed el-Ubeyd, henüz dün sohbet ettiği Vadi için "Hayırsever biriydi. Hayır işleri yapardı, adının söylenmesini istemezdi." diye konuştu.

Ubeyd, Vadi'nin "sadece iyi bir kameraman değil aynı zamanda iyi bir insan olduğunu ve bütün vaktini insanlara hizmet için feda ettiğini" söyledi.

Vadi'nin her zaman ihtiyaç sahiplerine yardıma koştuğunu ifade eden Ubeyd, arkadaşıyla son görüşmelerini şu sözlerle anlattı:

"Kim burada temiz insan diye sorsan Mahmud'u gösterirlerdi. Dün ben çalışırken 3-4 defa arayarak 'Neredesin?' diye sordu. Bir şeyler olduğunu hissettim. Beni ısrarla görmek istedi. Evine gittim, oturduk, yanında iki arkadaşı daha vardı. Önemli diye çağırdı, görmek istedi, ama önemli bir şey yoktu. Yemek yedik sohbet ettik. Diğerleri gitti ben kaldım. Beni bırakmak istemedi, kalmamı istedi."

Vadi'nin küçük bir oğlu olduğunu söyleyen Ubeyd, "sabah tekrar konuştuklarını, fakat daha sonra şehit olduğu haberini aldıklarını" anlattı.

İsrail'in ateşkes öncesinde gazetecilere saldırılar düzenlediğine işaret eden Ubeyd, "Yüzlerce gazeteci şehit oldu. O zamanlar savaş vardı. Peki şimdi, savaş bitti. Şimdi niye öldürüyorlar bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ubeyd, dünyanın İsrail'in katliamlarına sessiz kalmasına tepki göstererek "Biz siviller olarak susuyoruz ve öldürülüyoruz. Gazetecilerin korunması, hedef alınmaması lazım." diye konuştu.

"ONU VE DİĞER GAZETECİLERİ HEDEF ALABİLECEKLERİNİ TAHMİN EDİYORDUM"

Öldürülen Mahmud Vadi'nin babası İssam, oğluyla 30 yıl arkadaşlık yaptıklarını, şimdi ise yetim kalan torunuyla baş başa kaldığını söyledi.

Filistinli baba, gazetecilik yaparak İsrail'in Gazze'deki katliamlarını dünyaya duyurmak için çalışan oğlu hakkında, "Stüdyomuzda bu mesleği öğrendi, 3 yaşından beri bu işlerin içindeydi. Hem gazeteciydi, hem kameramandı." diye konuştu.

İssam, "Normalde Gazze'nin merkezinde en güvenli bölgedeydi ama onu ve diğer gazetecileri hedef alabileceklerini tahmin ediyordum. Hepimiz İsrail'in suç işlemeye devam edeceğini biliyoruz." dedi.

Vadi'nin kız kardeşi Sümeyye ise "Biz Filistin halkı olarak gözyaşı ve kana alıştık. Sözler tutulmuyor, kameralar kırılıyor ve kan akmaya devam ediyor." dedi.

"Zulme razı olmayacaklarını ve ateşkesin değil ihanetin geçerli olduğuna" işaret eden Sümeyye Vadi, yeniden hayata alışmaya çalıştıklarını belirterek "Akan kan, sadece öç alma ve intikam duygularının perçinlenmesine sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Kardeşini kaybeden Sümeyye, İsrail'in gazetecileri sistematik olarak hedef aldığını ve öldürdüğüne işaret etti ve dünyaya İsrail saldırılarını sona erdirme çağrısı yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDE GAZETECİLERİ HEDEF ALMASI TEPKİ ÇEKİYOR

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 170 binden fazla kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında gazetecileri de doğrudan hedef alırken, dünya genelinde basın kuruluşları bu saldırıları kınayarak saldırıların durması çağrısı yapıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.