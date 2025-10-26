Soykırımcı İsrail BM askerlerine saldırdı

UNIFIL'den, İsrail saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yerel saatle 17.45 sularında, Kefr Kila yakınlarında görev yapan UNIFIL devriyesine İsrail'e ait İHA'nın yaklaşarak bomba attığı ve kısa süre sonra İsrail tankının barış gücü askerlerinin bulunduğu yöne ateş açtığı belirtildi.

Saldırının can kaybına veya maddi hasara yol açmadığı kaydedilen açıklamada, aynı noktada daha önce de benzer bir olayın yaşandığı ifade edildi.

Barış gücü askerlerinin, İHA'yı etkisiz hale getirmek amacıyla gerekli savunma önlemlerini aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun UNIFIL askerlerinin güvenliğini hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunun bu eylemleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlali anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL'İN KURULUŞU VE 1701 SAYILI KARAR

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.