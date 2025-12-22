İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Soykırımcı İsrail bu kez de evlere saldırdı: Yüzlerce Filistinli evsiz kaldı

Soykırımcı İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 daireden oluşan bir binayı 'ruhsatsız olduğu' iddiasıyla yıktığı bildirildi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 12:03
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Silvan beldesindeki Vad Kaddum bölgesini giriş çıkışlara kapattığı belirtildi.

Büyük iş makineleri eşliğinde bölgeye baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait bir binayı kuşatmaya aldığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha sonra söz konusu binayı yıktığı kaydedildi.

RUHSATSIZ BAHANESİYLE EVLERE SALDIRDI

"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail'in yıktığı binanın 13 daireden oluştuğu bilgisinin yer aldığı haberde, binanın yıkılmasıyla yaklaşık 100 Filistinlinin evsiz kaldığı ifade edildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkımı ve zorla tahliye politikalarına hız vermişti.

İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılmış ve onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise daha önce 3 aile evlerinden tahliye edilmişti.

Popüler Haberler
