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Dünya

Soykırımcı İsrail çatırdıyor! Bir istifa daha

İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail çatırdıyor! Bir istifa daha
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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulanan haberde, polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı.

Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.

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