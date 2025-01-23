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Dünya

Soykırımcı İsrail, Cenin'de katliama başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde saldırılarını 3 gündür sürdüren İsrail ordusunun 2 Filistinliyi daha öldürdüğü bildirildi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Cenin'de katliama başladı
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentindeki saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Cenin'in Burkin beldesinde açtığı ateşte, 30 yaşındaki Kuteybe Şelabi ve 25 yaşındaki Muhammed Nazal'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Şelabi ve Nazzal için taziye mesajı paylaştı.

İsrail'in Kanal 14 televizyon kanalı ise Şelabi ve Nazzal'ın birkaç gün önce 3 İsrail vatandaşının öldüğü saldırının failleri olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X hesabından yaptığı açıklamada, 2 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından öldürdüğünü kabul ederek saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulundu.

- İSRAİL ORDUSU, CENİN'DE 3 GÜNDÜR YOĞUN SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndaki el-Demc ve el-Havaşin bölgelerinde yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını aktardı.

Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde 3 gündür yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Kabatiye ve Burkin beldelerine doğru saldırılarını genişlettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, 21 Ocak'ta başladığı Cenin'deki saldırılarında daha önce 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusunun Cenin'de su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı ifade edildi.

  • İsrail ordusu
  • Cenin saldırısı
  • Filistinli ölümler

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