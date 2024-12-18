Soykırımcı İsrail durmuyor! Gazze'de şehit sayısı 45 bin 97'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 439. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 97'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 439 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişinin şehit olduğu, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının da 107 bin 244'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, 14 aydır şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze'nin orta kesimindeki bölge için yayınladığı yeni "tahliye emriyle" Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak, 45 bin 97'ye yükseldi.

İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Meta'nın sahip olduğu Facebook'un İsrail'in saldırılarını artırdığı 7 Ekim 2023 sonrası Filistinli haber kuruluşlarının etkileşimini "ciddi şekilde kısıtladığı" ortaya çıktı.

İsrail, kurulduğu 1948'den bu yana başta Filistin olmak üzere komşu ülkelerin birçoğunun toprağını işgal etti ve aradan geçen onlarca seneye rağmen işgal altında tuttuğu toprakların büyük kısmından çekilmedi.

İslam coğrafyasının önde gelen ekonomilerini bünyesinde barındıran Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'nda Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşülmesi bekleniyor.

Çizimleriyle Arap dünyasında ve uluslararası medyada ses getiren Filistinli karikatürist Mahmud Abbas, karikatürün bir direniş yöntemi olduğunu belirterek, "Eğer karikatür Filistin direnişinin aracı olmasaydı, şehit Naci el-Ali bu uğurda öldürülmezdi." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) Filistinli mağdurları temsil eden Fransız avukat Faten Ben Hassine, UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama emrinin uygulanmasını isteyen Paris hükümetinin, konu aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklama emrine gelince "dokunulmazlığı" öne sürmesine anlam veremediğini belirterek, bu durumu "çifte standart" olarak değerlendirdi.

Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Abed-Alrazzaq Natsheh, yapay zeka teknolojisinin farklı hikayelerden sahte haberler ve anlatılar yaratarak adaletsiz bir şekilde kullanılabilmesi riskine dikkati çekerek, "Yapay zekanın gelişimini yönetebilecek etik bir çerçeveye sahip olmak önemli. Etik, yapay zekanın gelişimiyle el ele gitmeli." dedi.

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili Richard Burgon, İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrısının yeterli olmadığını belirterek, İsrail'e tam silah ambargosu ve güçlü yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Filistinli aileler, İsrail ordusuna verdiği destek için ABD Dışişleri Bakanlığı hakkında dava açtı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "gelecek haftalar" içinde varılabileceğine dair umutlu olduklarını, taraflar arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi.

04:48 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırını hedef alan bombalı saldırısında Filistinli bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı.

01:54 İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle ülkesinin İsrail tarafından susturulamayacağını belirtti.

01:28 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un, Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

01:17 İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve bazı ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu ve Başkan Joe Biden yönetimini bu konuda yetersiz kalmakla suçladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.