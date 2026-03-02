İSTANBUL 13°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
  Soykırımcı İsrail duyurdu... Hizbullah'tan füze saldırısı
Dünya

Soykırımcı İsrail duyurdu... Hizbullah'tan füze saldırısı

Soykırımcı İsrail ve ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'dan füze atıldığını öne sürdü.

2 Mart 2026 Pazartesi 03:28
Soykırımcı İsrail duyurdu... Hizbullah'tan füze saldırısı
Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve soykırımcı İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez soykırımcı İsrail'e saldırı oldu.

Soykırımcı İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRDI

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi

