İsrail ordusu, Esed'in düşmesinin ardından yoğunlaştırdığı Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'den Suriye'ye siyasi geçiş desteği! Blinken: Geleceklerine Suriyeliler karar verecek Açıklamada, Esed'in devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu ifade edildi.