İsrail ordusu, Esed'in düşmesinin ardından yoğunlaştırdığı Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ABD'den Suriye'ye siyasi geçiş desteği! Blinken: Geleceklerine Suriyeliler karar verecek
Açıklamada, Esed'in devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ, FÜZE DEPOLARI VE ASKERİ UÇAKLAR HEDEFTE
Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu ifade edildi.
Türkiye ve ABD genelkurmay başkanları arasında Suriye görüşmesi
Açıklamada, söz konusu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitenin "yüzde 70'den fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edildi.