İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8566
  • EURO
    36,6743
  • ALTIN
    3018.36
  • BIST100
    10099
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail, Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenledi
Dünya

Soykırımcı İsrail, Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

AA10 Aralık 2024 Salı 20:40 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenledi
ABONE OL

İsrail ordusu, Esed'in düşmesinin ardından yoğunlaştırdığı Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'den Suriye'ye siyasi geçiş desteği! Blinken: Geleceklerine Suriyeliler karar verecek

Açıklamada, Esed'in devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ, FÜZE DEPOLARI VE ASKERİ UÇAKLAR HEDEFTE

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu ifade edildi.

Türkiye ve ABD genelkurmay başkanları arasında Suriye görüşmesi

Açıklamada, söz konusu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitenin "yüzde 70'den fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.