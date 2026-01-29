İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4303
  • EURO
    51,8341
  • ALTIN
    7249.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin üzerine ateş açtı
Dünya

Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin üzerine ateş açtı

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki bir çocuk ise keskin nişancı kurşunuyla yaralandı.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin üzerine ateş açtı
ABONE OL

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Filistinlilere ateş açıldı.

Han Yunus'un doğusunda "Sarı Hat" yakınlarındaki Şeyh Nasır bölgesinde 19 yaşındaki Usame İmran, İsrail askeri aracından açılan ateşle hayatını kaybetti.

Aynı bölgede İsrail askerlerinin yeniden ateş açması sonucu 32 yaşındaki Ahmed Barbah da yaşamını yitirdi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KESKİN NİŞANCI KURŞUNUYLA YARALANDI

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusundaki keskin nişancılar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 yaşındaki Yamin Cerade'yi hedef alarak yaraladı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde de İsrail ordusuna ait insansız hava aracından (İHA) açılan ateş sonucu 27 yaşındaki bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Refah'ın kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.