Soykırımcı İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 455. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL, GAZZE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yetkililer, saldırılarda ölen ve yaralananların arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarındaki iki eve düzenlediği hava saldırılarının yıkıma ve ağır hasara yol açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:46 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'ye destek vermesi için ülkesindeki sağlık çalışanlarına çağrıda bulundu.

Irak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef almayı sürdürmesini kınayarak, bunun "çatışmayı genişletmek ve savunmasız masum insanları hedef almak için açık ve tekrarlanan bir adım" olarak nitelendirdi.

00:50 Gazze'deki hükümet, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandığını açıkladı.

00:45 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladığını kaydederek, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını belirtti.

00:35 Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları da hedef aldığı saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 553 Filistinli şehit oldu, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.