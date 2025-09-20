Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ne 100 hava saldırısı daha düzenledi

İsrail'in bu hafta kara saldırılarını genişlettiğini açıkladığı Gazze'de yaklaşık 2 yıldır devam eden bombardıman ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insanlık felaketi yaşanıyor.

Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 100 hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, Hamas'a ait olduğu öne sürülen "silah depoları, bubi tuzaklı binalar, tüneller ve altyapının" hedef alındığı iddia edildi.

Gazze kentini işgal için kara saldırılarına girişen İsrail ordusunun 98. Tümeni'nin kente düzenlediği saldırılarının kapsamını genişlettiği bildirildi.

- GAZZE KENTİNDE 1 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada ise Gazze kentinde 1 askerin keskin nişancı ateşiyle yaralandığı belirtildi.

İsrail'in işgal etmek için kara ve hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinin dış mahallelerinden birinde meydana gelen olayda yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail, bir yandan Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalışıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 271 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 653 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 230 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 518'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 449 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.