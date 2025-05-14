Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, gece yarısından itibaren bölgeyi yine kana buladı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Cibaliye Mülteci Kampı ile çevresinde bulunan sivillere ait ev çadırlara yönelik en az 4 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda en az 45 kişinin şehit olduğu bildirildi.

Ayrıca Han Yunus şehrindeki bir çadıra yönelik dron saldırısında da aynı aileden 4 kişinin şehit olduğu aktarıldı. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

ŞEHİT SAYISI 52 BİN 908'E ULAŞMIŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozmasının ardından, İsrail ordusu bölgedeki katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 52 bin 908'e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721'e ulaştığı bildirilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Soykırımcı İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinli şehit oldu.

06.54 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında en az 49 kişi daha şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

06.00 Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını görüştü.

04.49 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgeye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

01.48 Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, sınır kapılarının kapalı tutulduğu ve İsrail ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde açlığın giderek artacağı uyarısında bulunarak, bölgenin insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

01.19 İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalini salonda izleyenler, Filistin bayrakları açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

00.57 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail hükümetinin bugün Gazze Şeridi'nde yaptığının kabul edilemez ve utanç verici olduğunu belirtti.

00.06 Hamas, İsrail ordusunun Gazze Avrupa Hastanesine yönelik saldırıların Gazze Şeridi'nde hizmet veren hastaneleri tamamen devre dışı bırakmayı hedefleyen yeni bir "katliam suçu" olduğunu belirtti.

00.00 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 10 haftadan uzun süredir Gazze'ye yiyecek, ilaç, su veya çadır, hiçbir şey girmediğini belirterek, İsrail'in "kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı koşullar" dayatmaya devam ettiğini söyledi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 780 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 680 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 908'e, yaralıların sayısı da 119 bin 721'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.